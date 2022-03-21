На освобожденных территориях Донбасса активизируются диверсанты

На территориях, освобождаемых в ходе спецоперации от украинских националистов, могут действовать диверсанты. Об этом сообщили власти Донецкой и Луганской Народных Республик, призвав граждан к бдительности. В ЛНР только за минувшие выходные раскрыли нескольких членов нацбатальона «Айдар». Эксперты констатируют, что деятельность украинских диверсионных групп — серьёзная проблема, на полное решение которой может уйти не один год.

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Министерство государственной безопасности ДНР предупредило жителей республики об опасности активизации на освобождённых территориях украинских диверсантов. Правоохранительные органы попросили граждан проявлять бдительность и докладывать властям обо всех подозрительных лицах.

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«Просим жителей ДНР обращать особое внимание на появление в населённых пунктах лиц, заселяющихся в пустующие объекты недвижимости, плохо ориентирующихся на местности, уклоняющихся от разговоров с местными жителями, имеющих нехарактерный для местности говор или тембр речи, передвигающихся малыми группами в тёмное время суток, одетых в очевидно несовместимые предметы гардероба или заметно не подходящие по размеру, обращающихся к местным жителям с нехарактерными просьбами», — говорится в сообщении, опубликованном на портале ведомства.

По словам директора Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, диверсанты, остающиеся на территориях, освобождённых в ходе спецоперации, уже стали серьёзной проблемой, а на то, чтобы всех их найти и привлечь к ответственности, могут уйти годы.

«Ещё с момента начала нашей спецоперации было очевидно, что вот это подполье, диверсанты будут оставаться на освобождаемых территориях, и выкуривать их оттуда придётся очень долго. Оружие у них есть, поддержка местного населения — добровольная или принудительная — тоже. Зачистить территории от диверсантов — это сложная работа, которая будет тянуться ещё ближайшие лет десять», — полагает эксперт.

По его словам, на территории Донбасса сейчас действуют несколько нацбатальонов и диверсионных групп, обо всех этих формированиях известно российской контрразведке, ведётся работа по их ликвидации.

«Таких батальонов много, они все были сформированы с 2014 года. Это был длительный процесс, сопряжённый в том числе с формированием Вооружённых сил Украины. Формировались эти батальоны за счёт фанатичных молодых ребят с промытыми мозгами. Многие эти отряды сейчас не подчиняются главному командованию и действуют по своему разумению, устраивают провокации, теракты. Более того, они сейчас будут уничтожать людей, которые будут сотрудничать с новыми властями», — предупреждает Михайлов.

Поиск диверсантов

Об активизации украинских диверсантов сообщают не только представители МГБ ДНР, но и власти Луганской Народной Республики. За последние дни там отчитались о раскрытии нескольких членов националистического батальона «Айдар», который «прославился» многочисленными атаками и бесчинствами на территории Луганской области ещё в 2014 году.

Так, 20 марта в ходе обыска в квартире жителя Старобельска Александра Флята правоохранители нашли доказательства причастности мужчины и членов его семьи к деятельности «Айдара». Сейчас в МВД ЛНР пытаются установить местонахождение этой семьи.

«По словам свидетелей, Александр Флят принимал активное участие в бесчинствах над мирными жителями», — сообщается в официальном Telegram-канале МВД ЛНР.

В тот же день сотрудники прокуратуры Старобельского района ЛНР установили личность другого боевика «Айдара». В ходе обысков дома у 29-летнего Владимира Перепелицы было изъято оружие: РПГ-22 и патроны, а также знаки отличия: форма и шевроны нацбатов «Правый сектор»* и «Айдар». Местные власти сообщали, что Перепелица сбежал на территорию Украины, прокуратура проводит проверку.

20 марта украинские диверсанты упоминались и в контексте громкого политического убийства, совершённого в Херсоне — там была расстреляна машина пророссийского активиста Павла Слободчикова, который в момент нападения находился в авто вместе с женой. Женщина получила тяжёлые ранения и находится в больнице, её муж погиб на месте.

Слободчиков был помощником и водителем члена «Комитета спасения Херсоновщины» Владимира Сальдо. Члены комитета, созданного для борьбы с нацизмом в Херсонской области, сразу после основания организации стали получать угрозы, на них завела уголовные дела СБУ.

Применить весь опыт

В беседе с RT военный эксперт Александр Михайлов подчеркнул, что оперативное вычисление и поимка украинских диверсантов на освобождённых территориях осложняется тем, что они хорошо ассимилированы и у них зачастую нет очевидных знаков отличия. Большим подспорьем в этой работе становятся данные, которые передают российской стороне пленённые украинские военные, добавляет эксперт.

«На поимку диверсантов брошены большие силы и средства, включая специальные службы. Все эти персонажи в массе своей известны, они все «на карандаше», и чем больше сейчас наши будут брать (украинских военных. — RT) в плен, тем больше у них будет информации об этих персонажах и задачах, которые они собираются реализовывать», — объясняет Михайлов.

Например, 19 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков доложил о добровольно сдавшемся в плен сотруднике Главного управления СБУ, который курировал Луганскую и Донецкую области. Он признался, что лично участвовал в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в районах, освобождённых от националистов.

По данным военного ведомства, пленённый офицер СБУ передал российской стороне подробные сведения о лицах, привлечённых к диверсионной деятельности в Донбассе.

При этом военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с RT выразил мнение, что деятельность диверсантов на территориях, освобождаемых от украинских националистов, хоть и является проблемой, но не имеет стратегического значения для хода специальной военной операции на Украине.

«Если говорить о чистке территорий от диверсантов, тут мы имеем огромный опыт, начиная от Чечни и кончая Сирией. На это хорошо натаскана наша контрразведка, полиция. Безусловно, диверсионная деятельность есть, и Украина делает на неё ставку. Но эта деятельность, как только будет установлена нормальная граница, сразу начнёт выкорчёвываться», — уверен эксперт.