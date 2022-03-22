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55 минут назад

В Конгрессе США хотят запретить правительству вести дела с работающими в России компаниями

ТАССТАССиещё 11

Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк) в понедельник внесла законопроект, запрещающий американскому правительству вести дела с компаниями, работающими в России. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"В то время как многие компании приняли правильное решение прекратить или значительно сократить свою деятельность в России, другие не стали этого делать", - утверждала Мэлони.

По ее данным, в 2021 финансовом году (завершился в конце сентября прошлого года) федеральное правительство США "выделяло миллиарды долларов компаниям, которые отказались приостановить свою деятельность в России или лишь частично сократили операции или инвестиции".

Согласно законопроекту, политика правительства США будет заключаться в том, "чтобы не вести дела с компаниями, которые подрывают интересы американской национальной безопасности, продолжая работать в России" во время ее военной спецоперации на Украине. Инициатива "запрещает федеральному правительству покупать товары или услуги у компаний, которые продолжают вести бизнес в России" во время спецоперации, вплоть до расторжения существующих контрактов с такими организациями. При этом Мэлони делает исключения для товаров или услуг, "приобретаемых в интересах Украины или для удовлетворения основных потребностей населения, а также для случаев, когда запрет или расторжение контракта не отвечает национальным интересам США".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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