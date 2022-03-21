Страна ЕС отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза в отношении поставок нефти и газа из России. Об этом заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине.
«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», - цитирует венгерского министра агентство ТАСС.
По его словам, отказ от российских нефти и газа для Венгрии в данный момент является «красной линией», переходить которую правительство страны не будет.
Ранее правительство Венгрии уже заявляло об отказе присоединиться к санкциям против российского энергетического сектора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет «перебрасывать груз на плечи народа Венгрии».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для «демилитаризации и денацификации» Украины. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. По информации СМИ, страны Евросоюза сейчас обсуждают пятый пакет ограничений, в том числе введение эмбарго на импорт нефти из России.