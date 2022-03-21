Страна ЕС отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза в отношении поставок нефти и газа из России. Об этом заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине.

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«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», - цитирует венгерского министра агентство ТАСС.

По его словам, отказ от российских нефти и газа для Венгрии в данный момент является «красной линией», переходить которую правительство страны не будет.

Ранее правительство Венгрии уже заявляло об отказе присоединиться к санкциям против российского энергетического сектора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет «перебрасывать груз на плечи народа Венгрии».