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14 минут назад

Венгрия отказалась поддерживать энергетические санкции против России

Вероника Полынина

Венгрия не будет поддерживать санкции Евросоюза в отношении поставок нефти и газа из России. Об этом заявил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в Берлине.

Страна ЕС отказалась поддерживать энергетические санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не поддержим санкции, которые ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии», - цитирует венгерского министра агентство ТАСС.

По его словам, отказ от российских нефти и газа для Венгрии в данный момент является «красной линией», переходить которую правительство страны не будет.

«Ударит по всем»: Кремль о возможном эмбарго на российскую нефть

Ранее правительство Венгрии уже заявляло об отказе присоединиться к санкциям против российского энергетического сектора. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет «перебрасывать груз на плечи народа Венгрии».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции для «демилитаризации и денацификации» Украины. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. По информации СМИ, страны Евросоюза сейчас обсуждают пятый пакет ограничений, в том числе введение эмбарго на импорт нефти из России.

В мире,Петер Сийярто,Владимир Путин,ЕС,
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