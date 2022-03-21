Псаки внесла ясность в вопрос отправки армии США на Украину

Также Псаки сообщила, что американская администрация не рассматривала возможность организации визита президента США Джо Байдена на Украину в ходе его поездки в Европу
Власти США не собираются посылать войска на Украину. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать идею Варшавы об отправке на Украину миротворческой миссии НАТО.
"Разумеется, мы продолжим работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от российской агрессии, <...> мы продолжим налагать серьезные издержки [на РФ]. <...> Мы ясно дали понять, что не намерены отправлять американские войска воевать с войсками РФ, это не отвечает интересам американского народа или нашей национальной безопасности. Однако мы продолжим обсуждать целый спектр идей, включая эту", - сказала она.
Также Псаки сообщила, что американская администрация не рассматривала возможность организации визита президента США Джо Байдена на Украину в ходе его предстоящей поездки в Европу.
"Мы не изучали этот вариант действий", - сказала официальный представитель американского лидера, отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли возможность визита Байдена на Украину в рамках поездки в Европу. Планируется, что позднее на этой неделе глава администрации США посетит Брюссель и Варшаву.