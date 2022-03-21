Псаки внесла ясность в вопрос отправки армии США на Украину

"Разумеется, мы продолжим работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от российской агрессии, <...> мы продолжим налагать серьезные издержки [на РФ]. <...> Мы ясно дали понять, что не намерены отправлять американские войска воевать с войсками РФ, это не отвечает интересам американского народа или нашей национальной безопасности. Однако мы продолжим обсуждать целый спектр идей, включая эту", - сказала она.