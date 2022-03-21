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1 час назад

В США заявили о желании Байдена «избежать войны любой ценой»

Lenta.ruLenta.ru

Президент США Джо Байден хочет «избежать войны любой ценой», об этом заявила советник главы государства по кибербезопасности Энн Нойбергер, ее слова приводит РИА Новости.

В США заявили о желании Байдена «избежать войны любой ценой»
Фото: Chris Kleponis/ GloballookpressChris Kleponis/ Globallookpress

Чиновница выступила на брифинге в Белом доме, посвященном информации о том, что Россия якобы может совершить кибератаки на значимые структуры Соединенных Штатов. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.

«Нами движет желание президента избежать войны любой ценой, вложиться в дипломатию», — подчеркнула Нойбергер.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин исключил участие США в конфликте на Украине и заявил, что вместо этого Вашингтон сосредоточится на оказании военной помощи Киеву.

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