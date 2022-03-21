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1 час назад

В ЕС назвали условие смягчения антироссийских санкций

Вероника Полынина

Смягчение санкций в отношении РФ возможно при условии прекращения спецоперации на Украине и выводе российских войск. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, сообщает «Газета.ру».

В ЕС назвали условие смягчения антироссийских санкций
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, цель санкций Евросоюза – «изменить поведение» или отреагировать на нарушения международного или гуманитарного права. Ограничения будут действовать, пока ЕС не сочтет, что нарушения устранены.

В ЕС начали конфисковать активы российских олигархов

Стано отметил, что решения о продлении и корректировке санкций принимаются членами ЕС единогласно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ на это страны США и Европы ввели масштабные санкции, в том числе против российских банков, предприятий, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Кроме того, множество западных компаний заявили об уходе с российского рынка. На прошлой неделе вступил в силу четвертый пакет антироссийских санкций ЕС. По информации СМИ, страны Евросоюза уже обсуждают пятый пакет ограничений, в том числе введение эмбарго на импорт нефти из России.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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