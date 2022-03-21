В ЕС назвали условие смягчения антироссийских санкций

По его словам, цель санкций Евросоюза – «изменить поведение» или отреагировать на нарушения международного или гуманитарного права. Ограничения будут действовать, пока ЕС не сочтет, что нарушения устранены.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В ответ на это страны США и Европы ввели масштабные санкции, в том числе против российских банков, предприятий, высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Кроме того, множество западных компаний заявили об уходе с российского рынка. На прошлой неделе вступил в силу четвертый пакет антироссийских санкций ЕС. По информации СМИ, страны Евросоюза уже обсуждают пятый пакет ограничений, в том числе введение эмбарго на импорт нефти из России.