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43 минуты назад

ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию

Lenta.ruLenta.ru

Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил оборонную концепцию ЕС под названием «Стратегический компас ЕС», которая будет «дополнять НАТО». Об этом пишет ТАСС.

ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию
Фото:  Pixabay Pixabay

Документ должен быть окончательно утвержден 24-25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Концепция была разработана внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

«"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Также в документе отмечается, что более сильный в вопросах обороны и безопасности ЕС будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять возможности альянса.

В мире,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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