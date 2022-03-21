ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию

Совет Европейского Союза (ЕС) утвердил оборонную концепцию ЕС под названием «Стратегический компас ЕС», которая будет «дополнять НАТО». Об этом пишет ТАСС.

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Документ должен быть окончательно утвержден 24-25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе. Концепция была разработана внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

«"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по усилению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года», — говорится в сообщении Совета Евросоюза.