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44 минуты назад

Зеленский: компромиссные договоренности с РФ должны быть вынесены на референдум на Украине

ТАССТАСС

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине.

Зеленский: договоренности с Россией нужно выносить на всеукраинский референдум
Фото: © Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC Attribution 4.0 International© Официальный сайт Администрации Президента Украины/CC Attribution 4.0 International

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум, - сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы в понедельник на сайте украинского Общественного телевидения. - Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом".

Зеленский добавил, что он считает "нормальным компромиссом" ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран - членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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