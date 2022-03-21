Зеленский: договоренности с Россией нужно выносить на всеукраинский референдум

"Я объяснял всем переговорным группам; когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум, - сказал Зеленский в интервью ряду телекомпаний из стран Европы и с Украины, отрывки из которого были опубликованы в понедельник на сайте украинского Общественного телевидения. - Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут - это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом".