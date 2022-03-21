В Латвии аннулировали регистрацию "Яндекс.Такси"

"Такое решение принято в связи с тем, что сервис "Яндекс.Такси" обеспечивает активный обмен данными с серверами, которые размещены в России", - сказала она. По мнению руководства Latvijas Auto, передача данных в страны, которые не являются членами ЕС или НАТО, угрожает национальной безопасности.