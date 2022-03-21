В Латвии аннулировали регистрацию "Яндекс.Такси"

Регистрация российского сервиса "Яндекс.Такси" в Латвии аннулирована. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель дирекции ассоциации автоперевозчиков Latvijas Auto Зане Плоне.
"Такое решение принято в связи с тем, что сервис "Яндекс.Такси" обеспечивает активный обмен данными с серверами, которые размещены в России", - сказала она. По мнению руководства Latvijas Auto, передача данных в страны, которые не являются членами ЕС или НАТО, угрожает национальной безопасности.
По словам Плоне, с 23 марта перевозчики лишатся доступа к мобильному приложению Yandex Go, соответственно, "Яндекс.Такси" не сможет предоставлять услуги на территории Латвии. За дальнейшее использование Yandex Go будет грозить штраф. Дирекция готовит запрос о блокировке приложения Yandex Go, который будет направлен всем местным предприятиям электронной связи.
Как ранее отмечали в пресс-службе "Яндекс.Такси", обработка и хранение данных производится компанией, зарегистрированной в Нидерландах, в соответствии с законодательными нормами ЕС.