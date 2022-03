В Латвии аннулировали регистрацию "Яндекс.Такси"

По словам Плоне, с 23 марта перевозчики лишатся доступа к мобильному приложению Yandex Go, соответственно, "Яндекс.Такси" не сможет предоставлять услуги на территории Латвии. За дальнейшее использование Yandex Go будет грозить штраф. Дирекция готовит запрос о блокировке приложения Yandex Go, который будет направлен всем местным предприятиям электронной связи.