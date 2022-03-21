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1 час назад

В Латвии аннулировали регистрацию "Яндекс.Такси"

ТАССТАССиещё 2

Регистрация российского сервиса "Яндекс.Такси" в Латвии аннулирована. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель дирекции ассоциации автоперевозчиков Latvijas Auto Зане Плоне.

В Латвии аннулировали регистрацию "Яндекс.Такси"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Такое решение принято в связи с тем, что сервис "Яндекс.Такси" обеспечивает активный обмен данными с серверами, которые размещены в России", - сказала она. По мнению руководства Latvijas Auto, передача данных в страны, которые не являются членами ЕС или НАТО, угрожает национальной безопасности.

По словам Плоне, с 23 марта перевозчики лишатся доступа к мобильному приложению Yandex Go, соответственно, "Яндекс.Такси" не сможет предоставлять услуги на территории Латвии. За дальнейшее использование Yandex Go будет грозить штраф. Дирекция готовит запрос о блокировке приложения Yandex Go, который будет направлен всем местным предприятиям электронной связи.

Как ранее отмечали в пресс-службе "Яндекс.Такси", обработка и хранение данных производится компанией, зарегистрированной в Нидерландах, в соответствии с законодательными нормами ЕС.

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