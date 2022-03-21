Пока вы не уснули: катастрофическая ошибка Байдена и цель биолабораторий Украины

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СМИ назвали катастрофическую для США ошибку Байдена

Переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани, а не доллары, являются очередной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США по причине пренебрежительного отношения администрации президента Джо Байдена к стратегически важному союзнику, пишет The Wall Street Journal.

Рогозин: «Цель биолабораторий Украины - репродуктивная система россиян»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что биооружие, разрабатываемое на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет конкретного этноса. К примеру, такое оружие может вызывать аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн.

Эксперт заявил о политическом дефолте США

«Точка невозврата» для доллара пройдена, и в настоящее время многие страны ищут ему замену. Об этом заявил агентству «Прайм» экономист Егор Клопенко. Так, государства стали рассматривать переход на национальные валюты во взаимных расчетах, указал он. По словам эксперта, это обусловлено наличием у США гигантского госдолга. Так, существует риск, что вернуть такие суммы будет нельзя из-за экономики, входящей в рецессию, отметил Клопенко.

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение в Китае

Самолет Boeing 737 компании China Eastern потерпел крушение на юге Китая. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило РИА Новости. На борту разбившегося самолета находились 133 человека, пишет «Говорит Москва». Издание привело видео, на котором снято предполагаемое место падения лайнера в горной местности. На кадрах видно, что над лесом поднимаются клубы белого дыма. При этом очевидцы крушения Boeing 737 стали публиковать видео с обломками самолета. На месте падения проводятся поисково-спасательные работы.

«Ударит по всем»: Кремль о возможном эмбарго на российскую нефть

Решение Евросоюза ввести эмбарго на поставки российской нефти, если оно будет принято, серьезно повлияет на мировой рынок, ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предупредив, что европейцам при этом "придется тяжело".

"Действительно, насколько мы знаем, тема эмбарго на поставки [российской] нефти активно обсуждается. Эта тема очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать возможность таких санкций и их вероятные последствия.

Умер писатель Юз Алешковский

Российский писатель и поэт Юз Алешковский умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиаменеджера Демьяна Кудрявцева. Юз Алешковский родился 21 сентября 1929 года в Красноярске. После публикации текстов «лагерных» песен в альманахе «Метрополь» был вынужден эмигрировать — в 1979 году он вместе с женой и пасынком уехал в США, где проживал до самой смерти.

В России оценили запасы гречки и сахара

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о достаточных запасах сахара и гречки в стране и призвала россиян не поддаваться панике и не скупать эти товары. Об этом пишет РИА Новости. По словам Абрамченко, Россия полностью обеспечивает себя как сахаром, так и гречкой.

FIDE дисквалифицировала Карякина за поддержку спецоперации на Украине

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина из-за публичных высказываний, сообщается на сайте федерации.

«Сергей Карякин признан виновным в нарушении статьи 2.2.10 Кодекса этики ФИДЕ и подлежит всемирному запрету на шесть месяцев участвовать в качестве игрока в любых рейтинговых шахматных соревнованиях ФИДЕ, вступающему в силу с даты принятия этого решения, 21 марта 2022 года», - говорится в сообщении.

Магазины приостановили продажу техники в рассрочку

Магазины электроники в России перестали

продавать товары в рассрочку. Речь идет, в частности, о монобрендовой сети Apple re:Store и «М. Видео — Эльдорадо». Решение принято в связи с тем, что стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники стало затратно из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют, указали участники рынка.

Блогер Эдвард Бил получил реальный срок