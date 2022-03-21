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38 минут назад

Житель Италии заявил, что ему заблокировали счета из-за жены-россиянки

News.ruNews.ru

Жителю Италии и его жене-россиянке, не предупредив об этом, заблокировали банковские счета, сообщает издание «Народные Новости». Мужчина отметил, что они всегда оплачивали счета и налоги.

Итальянцу заблокировали счета из-за жены-россиянки
Фото: Pixabay.comPixabay.com

Мне и моей русской жене заблокировали счёт без предупреждения, только потому что моя жена — русская. В Италии так много говорят о свободе, о демократии, о мире, отправляя при этом оружие на Украину, вооружая Украину. При этом все убеждают, что нужен мир. У меня дрожит голос, потому что я очень взволнован. Потому что невозможно в стране, в которой так много говорят о свободе, блокировать счёт человеку, только потому что он русский, — сказал он.

Мужчина добавил, что считает блокировку диктатурой, и напомнил об отключении в Европе российского телевидения.

Ранее британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию телеканала RT (Russia Today) на вещание в Великобритании. Согласно его заявлению, решение вступило в силу немедленно.

11 марта представитель YouTube Фаршад Шадлу заявил, что компания начала блокировку каналов российских государственных медиа и приостановила все способы монетизации на своей платформе в России. По его словам, будут удалены материалы о событиях на Украине, которые не соответствуют политике сервиса.

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