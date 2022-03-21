Итальянцу заблокировали счета из-за жены-россиянки

Мне и моей русской жене заблокировали счёт без предупреждения, только потому что моя жена — русская. В Италии так много говорят о свободе, о демократии, о мире, отправляя при этом оружие на Украину, вооружая Украину. При этом все убеждают, что нужен мир. У меня дрожит голос, потому что я очень взволнован. Потому что невозможно в стране, в которой так много говорят о свободе, блокировать счёт человеку, только потому что он русский, — сказал он.