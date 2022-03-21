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46 минут назад

В хорватской IKEA заботливо расставили фото Путина по всем залам

Ura.RuUra.Ru

В столице Хорватии Загребе сотрудники магазина IKEA расставили по демонстративным залам фотографии президента России Владимира Путина. Это было сделано в качестве поддержки спецоперации на Украине.

В хорватской IKEA по всему магазину расставили фотографии Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Загребе в местной IKEA во все рамки для фотографий, расположенные в демонстрационных залах, были установлены портреты Владимира Путина. Судя по всему, это сделали сами сотрудники IKEA», — сообщает telegram-канал «Zaщитники».

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма отметил, что спецоперация необходима для спасения жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент выступал на стадионе «Лужники», где собралось более 200 тысяч человек. Они высказали поддержку российской армии, проводящей спецоперацию на Украине. Президент подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая мирных жителей.

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В мире,Владимир Путин,Ikea,
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