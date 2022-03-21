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13 минут назад

Берлускони сыграл "символическую свадьбу"

Вероника Полынина

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сыграл символическую свадьбу с 32-летней возлюбленной, депутатом парламента от его партии «Вперед, Италия» Мартой Фашиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

Берлускони сыграл "символическую свадьбу"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония носила символический характер – на ней не было ни священника, ни официального лица, которые могли бы зарегистрировать законный брак. Поздравить жениха и невесту собрались около 60 гостей – в основном это были близкие друзья и родственники пары.

На любительских записях со свадьбы 85-летнего политика видно, что невеста была одета в белоснежное платье с двухметровым шлейфом из кружева. Гостям подавали трехъярусный торт, а после него гости наслаждались импровизированным концертом, на котором выступил и сам Сильвио Берлускони.

Под аккомпанемент своего старинного друга, президента медийной империи Mediaset Феделе Конфалоньери экс-премьер исполнил французские и неаполитанские песни. Именно так Берлускони и Конфалоньери 60 лет назад развлекали гостей во время круизов по Средиземному морю.

Сильвио Берлускони и Марта Фашина впервые появились вместе в марте 2020 года. С 2018 года Фашина является членом итальянского парламента от партии Берлускони «Вперед, Италия». Ранее она работала в миланской газете Il Giornale, а до того - в пресс-службе футбольного клуба «Милан».

В мире,Сильвио Берлускони,
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