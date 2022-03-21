В Раде рассказали о ходе переговоров с Россией

Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, в каком именно формате сейчас идут переговоры Украины с Россией. Об этом пишет ТАСС.

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По его словам, сегодня переговоры официальных делегаций России и Украины продлились полтора часа, после чего обсуждение продолжилось в формате рабочих групп.

«Встреча [в онлайн-формате] была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», - пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.