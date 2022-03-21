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6 минут назад

На Украине рассказали о ходе переговоров с Россией

Алиса Селезнёва

Глава правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и член украинской делегации Давид Арахамия рассказал, в каком именно формате сейчас идут переговоры Украины с Россией. Об этом пишет ТАСС.

В Раде рассказали о ходе переговоров с Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сегодня переговоры официальных делегаций России и Украины продлились полтора часа, после чего обсуждение продолжилось в формате рабочих групп.

«Встреча [в онлайн-формате] была уже. С 10:30 до 12 была официальная делегация. Дальше пошли снова рабочие группы. Сегодня работаем весь день», - пояснил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

После начала специальной военной операции российская и украинские делегации провели три раунда переговоров. После личных встреч в Белоруссии было принято решение продолжать дискуссию по видеосвязи, однако стороны пока не смогли добиться согласования позиций по всем вопросам. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона «демонстрирует гораздо большую готовность работать быстро и содержательно», чем переговорщики с украинской стороны.

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