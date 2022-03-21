В ДНР оценили возможные сроки взятия Мариуполя

Мариуполь не получится взять под контроль за два-три дня. Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он оценил возможные сроки взятия Мариуполя и заявил о том, что взять город даже за неделю будет невозможно.

«Я не столь оптимистично настроен, что два-три дня или даже неделя — и вопрос закроется. К сожалению, нет, город большой», — пояснил Пушилин.