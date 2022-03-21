США призвали отказаться от помощи Украине из-за «нацистов»

Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала руководство США не выделять Украине военную помощь. В своем твиттере она написала, что деньги могут попасть к «нацистам».

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«Мы не должны тратить миллиарды с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь для возможных нацистских ополченцев, пытающих невинных людей, особенно детей и женщин», - написала Грин.

Она отметила, что быть против выделения денег Украине - не означает поддерживать президента РФ Владимира Путина.

С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более $1,2 млрд, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на $200 млн. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в $1,5 трлн, который включает $13,6 млрд на помощь Украине.