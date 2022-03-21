США призвали отказаться от помощи Украине из-за «нацистов»

Конгрессвумен от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала руководство США не выделять Украине военную помощь. В своем твиттере она написала, что деньги могут попасть к «нацистам».
«Мы не должны тратить миллиарды с трудом заработанных американских налогов на смертоносную помощь для возможных нацистских ополченцев, пытающих невинных людей, особенно детей и женщин», - написала Грин.
Она отметила, что быть против выделения денег Украине - не означает поддерживать президента РФ Владимира Путина.
С января 2021 года США направили Украине оборонную помощь на сумму более $1,2 млрд, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на $200 млн. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в $1,5 трлн, который включает $13,6 млрд на помощь Украине.
США также работали с Польшей над сделкой по отправке польских истребителей советского производства на Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Польша «получает зеленый свет» на отправку самолетов Украине. Однако чуть позже в Пентагоне заявили, что предложение Польши передать США военные самолеты для их последующей отправки на Украину «несостоятельно» и «вызывает серьезную озабоченность у всего альянса НАТО».