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24 минуты назад

В Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз

Газета.RuГазета.Ru

На встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление. Об этом сообщил комиссар ЕС по вопросам соседства и расширению Оливер Вархеи в Twitter.

Началось рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС
Фото: ReutersReuters

«Мы начали работать над предоставлением заключения на основе заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем», — написал он.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой немедленно присоединить Украину по новой специальной процедуре. При этом заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал, что Киев не получил никакого быстрого ответа со стороны ЕС.

Ранее Зеленский рассказал, что Европейская комиссия определится с вопросом предоставления Украине членства в Евросоюзе в течение нескольких месяцев.

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