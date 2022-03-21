Экс-советник Трампа признал спецоперацию России на Украине самообороной

«На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ. Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтете об этом в мейнстримных СМИ», — подчеркнул Стоун.