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36 минут назад

Экс-советник Трампа признал спецоперацию России на Украине самообороной

Елена Прошина

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун заявил, что действия России в рамках спецоперации на Украине носят исключительно оборонительный характер. Как сообщает РИА Новости, чиновник отметил, что американцы не получают объективную информацию о происходящем.

Экс-советник Трампа признал спецоперацию России на Украине самообороной
Фото: ReutersReuters

«На деле украинцы использовали свою землю для размещения ракетных блоков двойного пуска. На самом деле, там есть биолаборатории, которые финансируются за счет наших налоговых поступлений и готовят бог знает какую чуму, чтобы обрушить на русский народ. Путин действует оборонительно, он не действует наступательно. Но вы не прочтете об этом в мейнстримных СМИ», — подчеркнул Стоун.

Экс-советник подчеркнул, что слова американских политиков о необходимости поддержки демократии на Украине звучат лицемерно, поскольку нельзя назвать нынешний режим Киева демократическим.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В мире,Дональд Трамп,Владимир Путин,
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