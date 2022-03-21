Саакашвили назвал срок смены власти в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нынешнее правительство страны может смениться «максимум» через полтора месяца. Об этом сообщает «Грузия Online».
Такое заявление политик сделал в зале суда, где проходят слушания по его делу.
«Я не намерен ничего забывать. Я также никому не угрожаю, просто все должны об этом подумать. Я считаю, что если мы будем активными, у этого правительства осталось максимум полтора месяца. Этой весной это правительство отправится в небытие», - сказал Саакашвили.
После ухода правительства, по мнению экс-президента, необходимо будет сформировать правительство национального согласия, в которое смогут войти некоторые представители «Грузинской мечты». Затем нужно будет провести свободные выборы, подчеркнул Саакашвили.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Политик приехал в страну, где против него возбуждено несколько уголовных дел, впервые за восемь лет.