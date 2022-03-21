Саакашвили назвал срок смены власти в Грузии

«Я не намерен ничего забывать. Я также никому не угрожаю, просто все должны об этом подумать. Я считаю, что если мы будем активными, у этого правительства осталось максимум полтора месяца. Этой весной это правительство отправится в небытие», - сказал Саакашвили.