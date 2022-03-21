Китайцы ответили на требования НАТО осудить Россию

Читатели газеты South China Morning Post раскритиковали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он призвал Китай осудить российскую спецоперацию на Украине. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай присоединиться к международному сообществу и осудить действия России на Украине. Он заявил, что в НАТО внимательно отслеживают любые попытки Китая оказать России военную или другую помощь. В ответ постоянное представительство Китая при ЕС напомнило Столтенбергу о бомбардировках Югославии и подчеркнуло, что им «не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права».
Комментируя статью об этом в South China Morning Post, читатели издания похвалили ответ постпредства Китая при ЕС и напомнили о погибших и пострадавших в результате авиаудара НАТО сотрудниках китайского посольства в Белграде.
«А этот глава НАТО из Норвегии вообще знал, что Североатлантический альянс бомбил китайское посольство в Югославии?» - поинтересовались они.
По мнению комментаторов, именно НАТО несет ответственность за обострение ситуации на Украине и «не в том положении, чтобы диктовать Китаю, что ему делать».
«У НАТО не слишком чистые руки. Этот альянс не имеет права учить других», «В Европе воцарится мир, если НАТО останется в Западной Европе, а Восточная Европа будет состоять из нейтральных государств», «Соединенные Штаты и НАТО – причина того, что происходит сейчас на Украине. Китай должен твердо стоять на своем и придерживаться того, во что он верит», - считают они.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.