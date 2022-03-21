Китайцы ответили на требования НАТО осудить Россию

Читатели газеты South China Morning Post раскритиковали заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, в котором он призвал Китай осудить российскую спецоперацию на Украине. Перевод их комментариев сделало «ИноСМИ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай присоединиться к международному сообществу и осудить действия России на Украине. Он заявил, что в НАТО внимательно отслеживают любые попытки Китая оказать России военную или другую помощь. В ответ постоянное представительство Китая при ЕС напомнило Столтенбергу о бомбардировках Югославии и подчеркнуло, что им «не нужны лекции о справедливости от нарушителя международного права».

Комментируя статью об этом в South China Morning Post, читатели издания похвалили ответ постпредства Китая при ЕС и напомнили о погибших и пострадавших в результате авиаудара НАТО сотрудниках китайского посольства в Белграде.

«А этот глава НАТО из Норвегии вообще знал, что Североатлантический альянс бомбил китайское посольство в Югославии?» - поинтересовались они.

По мнению комментаторов, именно НАТО несет ответственность за обострение ситуации на Украине и «не в том положении, чтобы диктовать Китаю, что ему делать».

«У НАТО не слишком чистые руки. Этот альянс не имеет права учить других», «В Европе воцарится мир, если НАТО останется в Западной Европе, а Восточная Европа будет состоять из нейтральных государств», «Соединенные Штаты и НАТО – причина того, что происходит сейчас на Украине. Китай должен твердо стоять на своем и придерживаться того, во что он верит», - считают они.