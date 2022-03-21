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1 час назад

В Грузии поддержали отказ от санкций против РФ

Мария Иванова

Большинство граждан Грузии (64,5 процента), принявших участие в опросе GORBI, заявили, что поддерживают решение властей не присоединяться к санкциям против России. Об этом сообщает Imedi.

Грузины поддержали отказ от санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Еще 30,4 процента опрошенных сочли это решение неправильным, а 5,2 процента не смогли ответить, поддерживают ли они отказ от санкций.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

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Присоединиться к санкциям отказалась Грузия. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что санкции навредили бы национальным интересам - серьезный ущерб понесли бы виноделы, экспортеры, фермеры и сфера туризма.

«Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», - сказал он.

Также ограничительные меры отказалась поддерживать Молдавия. Глава МИД страны Николай Попеску назвал санкции «очень сложными решениями для более сильных и процветающих стран».

В мире,Ираклий Гарибашвили,Владимир Путин,ЕС,
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