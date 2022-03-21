Антироссийские санкции могут лишить британцев любимого блюда

Из-за антироссийских санкций жители Великобритании могут лишиться национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом пишет Daily Mail.

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Фиш-энд-чипс - это рыба, обжаренная во фритюре, которая подается с картофелем фри. По словам главы Национальной федерации производителей рыбы Эндрю Крука, большую часть подсолнечного масла и рыбы Британия закупала в России и на Украине. Поэтому кафе могут столкнуться с дефицитом продуктов, нужных для приготовления этого блюда.

«От 30 до 40 процентов рыбы, продаваемой в таких кафе, поступает из России. Если мы не договоримся, возникнут большие проблемы, потому что плана «Б» просто нет», — цитирует Крука «Московский комсомолец».

По мнению эксперта, в Великобритании около 3 тыс. заведений, где готовят фиш-энд-чипс. И все они могут закрыться. Блюдо считается достаточно дешевым и кафе могли получать хорошую прибыль на его продаже, покрывая убытки от ковидных ограничений. Теперь ожидается, что порции подорожают и будут доступны не всем.