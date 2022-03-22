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48 минут назад

Президент Молдавии отрицает, что республика может стать целью "атаки" со стороны России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что нет ни предпосылок, ни информации о том, что возможна "атака" на республику со стороны России. Об этом сообщает РИА "Новости". Она подчеркнула, что молдавское руководство предпринимают все необходимые меры, чтобы сохранить мир в стране.

Атака на республику со стороны России не возможна, сообщает президент Молдавии Майя Санду
Фото: ReutersReuters

Накануне вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян заявил, что переговорный процесс по урегулированию приднестровского конфликта в формате "5+2" нарушен из-за ситуации на Украине, рабочая повестка на год отменена.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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