Атака на республику со стороны России не возможна, сообщает президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду заявила на брифинге, что нет ни предпосылок, ни информации о том, что возможна "атака" на республику со стороны России. Об этом сообщает РИА "Новости". Она подчеркнула, что молдавское руководство предпринимают все необходимые меры, чтобы сохранить мир в стране.