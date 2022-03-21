В Литве пригрозили помогающим России странам

Страны, которые «помогают России обходить санкции ЕС», могут сами подвергнуться санкционному давлению. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет РИА Новости.

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Такое заявление литовский дипломат сделал перед началом заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

«С политической точки зрения необходимо, что каждая страна знала, что помощь России обходить санкции может привести к введению таких санкций против нее», - подчеркнул он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых их компонентов.