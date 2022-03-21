В Литве пригрозили помогающим России странам

Страны, которые «помогают России обходить санкции ЕС», могут сами подвергнуться санкционному давлению. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет РИА Новости.
Такое заявление литовский дипломат сделал перед началом заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.
«С политической точки зрения необходимо, что каждая страна знала, что помощь России обходить санкции может привести к введению таких санкций против нее», - подчеркнул он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ США и ЕС ввели жесткие антироссийские санкции, заморозив в том числе около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
В Россию запрещено поставлять наличные доллары и евро. Евросоюз также заявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых их компонентов.
При этом Китай отказался присоединиться к санкциям, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок. Также торговые отношения с Россией сохранила Индия. Страна ведет переговоры о покупке нефти со скидкой и разрабатывает совместно с Россией системы расчетов в национальных валютах. В свою очередь Саудовская Аравия отказалась увеличить добычу нефти для снижения цен на мировых и особенно европейских рынках, и заявила о приверженности соглашениям ОПЕК+ и нейтралитете в украинском конфликте.