В Киеве вновь ввели комендантский час

В Киевской областной военной администрации сообщили о введении в Киеве и области с 21.00 мск 21 марта до 8.00 мск 23 марта комендантского часа, сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что по городу запрещено передвижение без спецпропусков, а выходить на улицу можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Мэр Киева Виталий Кличко уже вводил на двое суток комендантский час в столице Украины 15 марта. Тогда киевлянам также запрещалось передвигаться по городу без специальных пропусков.

24 февраля президент России Владимир Путин принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Военное положение на Украине введено до 26 марта.