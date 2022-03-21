Суперъяхту Абрамовича нашли в Турции

Суперъяхту «Солярис», принадлежащую Роману Абрамовичу, 21 марта заметили в нескольких километрах от юго-западного побережья Турции. Яхта стремилась обогнуть воды Европейского Союза, пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Фото: Reuters Reuters

Судно вышло из порта черногорского города Тиват 13 марта, обогнуло Крит и направилось в турецкую Датчу. СМИ полагают, что сам Роман Абрамович уже давно находится в Турции — личный самолет олигарха дважды за последнюю неделю вылетал из Стамбула в Москву и обратно.

Суперъяхта «Солярис» оценивается в 565, 6 миллиона долларов (более 59 миллиардов рулей, — прим. «Ленты.ру»), что делает ее самой дорогой построенной на заказ лодкой в мире. Длина судна — 139 метров, на палубах находятся тренажерный зал, бассейн, лифт, вертолетная площадка и джакузи. Одновременно судно может перевозить до 36 пассажиров и экипаж из 60 человек.

Недавно Романа Абрамовича внесли в санкционный список Великобритании и ЕС. Олигарху запретили владеть, регистрировать и использовать морские и воздушные транспортные средства. Ограничения касаются личных яхт и самолетов. Чтобы обезопасить имущество, Абрамович попытался обойти санкции. Он повесил на две суперъяхты флаг заморской территории Великобритании — Бермудских островов, где они зарегистрированы. Судам с флагом Бермудских островов доступен ряд преимуществ, включая юридическую защиту и помощь британского консульства.