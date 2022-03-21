ЕС планирует выделить Украине €1 млрд на закупку оружия

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — цитирует её РИА Новости.