В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
22 минуты назад

Зеленский призвал Германию закрыть морские порты для России

Lenta.ruLenta.ru

Власти Германии должны полностью закрыть свои морские порты для судов из России и прекратить экспорт любых товаров в страну. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

Зеленский призвал Германию закрыть морские порты для РФ
Фото: EPAEPA

По словам политика, без торговли с ФРГ российские банки вскоре лишатся значительной части доходов, а компании станут приостанавливать производство. Запрет на покупку энергоносителей, как полагает глава государства, также нанесет Москве серьезный ущерб и может заставить ее прекратить военную операцию

«Немцы, вы имеете силу, Европа имеет ситу. Без торговли с вами, без ваших компаний и банков у России не будет денег… Ни одного евро для оккупантов!» — попросил Зеленский.

Ранее Министерство здравоохранения Украины запретило регистрировать в стране белорусские лекарства и исключило из государственных реестров почти 40 из них. Уже ввезенные в страну препараты можно продавать и использовать до окончания их срока годности.

В мире,Владимир Зеленский,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители