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28 минут назад

Нобелевский комитет оценил идею номинировать на премию Зеленского

Елена Прошина

В Нобелевском комитете отреагировали на идею номинировать Владимира Зеленского на премию мира, заявив, что не могут продлить сроки выдвижения. Об этом сообщает РИА Новости.

Нобелевский комитет оценил идею номинировать на премию Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«На сегодняшний день Норвежский Нобелевский комитет не получил письмо, упомянутое в вашем запросе… Комитет не может продлить крайний срок для выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира, назначенный на 31 января. Однако члены Комитета имеют право выдвигать свои собственные кандидатуры вплоть до первого официального заседания Комитета», - заявил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньёльстад.

Он добавил, что официальное заседание уже состоялось 28 февраля.

Ранее Европарламент выдвинул Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Несмотря на то, что срок подачи заявок уже истек, политики призвали Норвежский нобелевский комитет продлить срок приема до 31 марта. Просьбу они объяснили «историческими и беспрецедентными событиями». Под обращением подписались 36 политиков — большинство из Нидерландов.

Напомним, в 2021 году Нобелевскую премию мира получили главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Рессе.

В мире,Дмитрий Муратов,Владимир Зеленский,Нобелевский комитет,Европарламент,
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