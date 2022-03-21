СМИ: американцы готовы выбрать Зеленского президентом США

Глава Украины Владимир Зеленский может стать безусловным лидером президентской гонки 2024 года в США. Об этом в своей статье для The New Yorker заявил американский комик Энди Боровиц.

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Так, комик привел данные опроса Институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты, согласно которым за Зеленского готовы отдать свои голоса 51% респондентов. При этом кандидатура президента Украины лидирует как среди республиканцев, так и среди демократов.

Действующему президенту Джо Байдену предпочтение отдали бы 23% опрошенных, Дональду Трампу — 17%, а сенатору Джошу Хоули — лишь 0,5%.

При этом следивший за ходом опроса Дэвис Логсдон подчеркнул, что тот факт, что Владимир Зеленский родился за пределами США и недостаточно бегло говорит по-английски, нельзя назвать «существенным препятствием» для того, чтобы стать американским президентом.

Ранее европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести президента Украины Владимира Зеленского в список кандидатов на получение премии мира.