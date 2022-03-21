СМИ: американцы готовы выбрать Зеленского президентом США

Глава Украины Владимир Зеленский может стать безусловным лидером президентской гонки 2024 года в США. Об этом в своей статье для The New Yorker заявил американский комик Энди Боровиц.
Так, комик привел данные опроса Институт исследований общественного мнения при Университете Миннесоты, согласно которым за Зеленского готовы отдать свои голоса 51% респондентов. При этом кандидатура президента Украины лидирует как среди республиканцев, так и среди демократов.
Действующему президенту Джо Байдену предпочтение отдали бы 23% опрошенных, Дональду Трампу — 17%, а сенатору Джошу Хоули — лишь 0,5%.
При этом следивший за ходом опроса Дэвис Логсдон подчеркнул, что тот факт, что Владимир Зеленский родился за пределами США и недостаточно бегло говорит по-английски, нельзя назвать «существенным препятствием» для того, чтобы стать американским президентом.
Ранее европейские политики обратились к Нобелевскому комитету с предложением внести президента Украины Владимира Зеленского в список кандидатов на получение премии мира.
При этом читатели американского издания The Hill раскритиковали заявления Зеленского телеканалу NBC о том, что Третья мировая война «вероятно, уже идет». Они сочли, что именно украинский президент пытается развязать мировой конфликт.