В Польше заявили, что правительство планирует конфисковывать имущество российских олигархов.

«С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, а с другой - все больше поляков не понимают, почему итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, а мы не можем такие действия проводить в нашей стране», - подчеркнул премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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Политик утверждает, что правительство хочет провести законодательные изменения для того, чтобы иметь возможность конфисковывать имущество олигархов.

«Мы хотим провести это через сейм (нижняя палата парламента - Прим. ред.)», - добавил он в интервью изданию Wprost.

Моравецкий подчеркнул, что к данной законодательной работе правительство хочет привлечь парламентскую оппозицию, встречу с представителями которой он проведет в понедельник, 21 марта.

Ранее сообщалось, что Австралия введет санкции против представителей российского бизнеса и членов их семей. Отмечалось, что ограничения коснутся 33 бизнесменов из России.

Санкции против России страны Запада стали вводить после 24 февраля. В тот день президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией.

По его словам, Польша предлагает запретить торговлю с Россией в дополнение к новым антироссийским санкциям.

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«Польша предлагает к этому пакету санкций как можно скорее добавить торговую блокаду. Это морские порты — запрет входа российских кораблей под российским флагом с российскими товары в порты, а также запрет торговли сухопутными путями», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос о планирующейся акции по блокированию проезда российских большегрузных автомобилей через польскую границу.

Ранее Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров глав правительств «Люблинского треугольника» (Польша, Литва, Украина) заявил, что фонд восстановления Украины должен строиться на базе конфискованных российских активов, передает ТАСС.

Моравецкий сказал, что сейчас важно дать Украине надежду на восстановление.

«Эта надежда должна содержаться в большом фонде, построенном на базе российских активов, замороженных и конфискованных», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что эти активы послужат восстановлению суверенной и независимой Украины.

Ранее первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что украинские власти совместно с западными партнерами разрабатывают механизм, который позволит Киеву забрать арестованные резервы Банка России на восстановление страны.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала призывом к «прямому грабежу» слова премьера Польши Матеуша Моравецкого о конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Моравецкий заявил, что для него не существует красных линий в экономических санкциях против России.

«Мы должны быть действительно последовательными: больше никаких исключений по блокировке банков. Полная конфискация состояния олигархов. Больше никаких виз для граждан России», - заявил польский премьер.

Также он призвал заморозить все активы членов партии «Единая Россия».

«Это такие новинки русофобии от Польши», - так прокомментировала его слова Захарова.

Она предположила, что Моравецкий стал «жертвой русофобской истерики». Захарова подчеркнула, что призывы к конфискации активов - абсурдны и противоправны.

«Они [руководители западных стран] готовы отбросить последнее, что связывает их с цивилизацией, для достижения своих целей», - заключила представитель МИД.

Польская пропаганда является самым злобным, вульгарным и визгливым критиком России. Это сообщество политических имбецилов, назвал ее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, когда речь заходит о России, Польша «буквально корчится от "фантомных болей"». Ее элиты никак не могут смириться, что период Смутного времени закончился около 400 лет назад изгнанием польских оккупантов из Кремля.

«Что великая империя Речи Посполитой не состоялась и позже. И виной тому — не происки России, а внутренние дрязги, коррупция, экономические провалы, проигранные битвы. И так — на протяжении многих веков», — подчеркнул Медведев.

Если в России не принято молчать даже в самое страшное время, то в Польше мечтают забыть, например, о временах Второй мировой войны, в том числе о советских солдатах, победивших фашизм и изгнавших оккупантов из польских городов, отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с коллегами из Словении и Чехии съездили в Киев, где пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским, «посулив ему дружбу и помощь».

Испанские власти арестовали яхту стоимостью $140 млн неназванного представителя крупного бизнеса России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление председателя правительства Педро Санчеса, который выступил на телеканале LaSexta.

«Сегодня мы наложили арест, технически говорят, что она временно обездвижена, на яхту одного из ключевых олигархов, мы говорим о яхте, которую можно оценить примерно в 140 млн долларов», — рассказал представитель испанского правительства в эфире.

Известно, что яхта арестована в порту Барселоны.

Правоохранительные органы конфисковали яхты Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Repubblica.

Яхта «Lady M», принадлежащая Мордашову, задержана в порту Империи, а яхта «Lena» Тимченко — в Сан-Ремо. Местные СМИ оценивают стоимость яхты владельца «Северстали» в $65 млн. Оба бизнесмена вошли в санкционный список ЕС, принятый в связи со спецоперацией России на Украине. По информации издания, во время конфискации яхт присутствовали адвокаты их владельцев.

Также газета уточняет, что в Тоскане конфисковали виллу бывшего депутата Госдумы Олега Савченко.

Финансовая гвардия Италии арестовала яхту, которая относится к активам попавшего под санкции российского миллиардера Андрея Мельниченко. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на источники в итальянском силовом ведомстве.

Стоимость этой яхты класса «A» оценивается в €530 млн. Она спроектирована французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и называется крупнейшим мотосейлером в мире.

Как сообщается, данное судно находилось на стоянке в порту Триеста.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Мельниченко находится на шестом месте в списке российских миллиардеров. Его состояние увеличилось на $1,99 млрд, до $19,5 млрд.

У российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции Европейского Союза 1 марта, немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту. Об этом пишет Forbes со ссылкой на трех источников в яхтенной индустрии. Речь идет о яхте Dilbar стоимостью почти $600 млн.

Как пишет издание, она была конфискована немецкими властями в городе Гамбург.

Корабль находился на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября прошлого года для переоборудования. Источники сообщили, что правительство Германии заморозило этот актив российского бизнесмена и что, вероятно, в результате сотрудники Blohm+Voss, работавшие с переоборудованием, прекратили работу над яхтой.

Усманов приобрел Dilbar в 2016 году за $600 млн у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила ее по индивидуальному заказу в течение 52 месяцев, пишет издание.

Компания назвала ее «одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий». При водоизмещении 15 917 тонн это самая большая моторная яхта в мире по валовой вместимости. Ее экипаж состоит из 96 человек. У Dilbar самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, а также две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал. Яхта может вместить до 24 человек в 12 люксовых каютах.

Ранее в компании USM заявили, что персональные санкции против ее основателя Алишера Усманова не будут распространяться на холдинг.

Великобритания рассматривает возможность конфискации имущества девяти российских предпринимателей, находящихся в королевстве под санкциями. Как пишет в четверг газета Financial Times, среди них может быть член правления "Сибура" Кирилл Шамалов.

По данным источника издания, британское правительство считает, что заморозить активы фигурантов санкционного списка недостаточно, и в настоящий момент "рассматривается возможность изъятия земли и недвижимости лиц, против которых введены санкции. Указывается, что это потребует внесения изменений в британское законодательство, а работающие в правительстве юристы опасаются, что владельцы недвижимости будут оспаривать решения властей в суде. Собеседник FT сказал, что в настоящий момент "очень тщательно" изучаются необходимые шаги для того, чтобы у властей появилась возможность "быстро получить контроль над конкретными участками или объектами недвижимости в Соединенном Королевстве, находящимися в собственности лиц, против которых введены санкции, без необходимости выплачивать им компенсации". По словам другого источника, может изучаться вопрос о размещении украинских беженцев в конфискованных домах.

Как пишет FT, за проработку инициативы отвечает министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Европейский союз (ЕС) начал разработку плана передачи активов и имущества российских бизнесменов Украине, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Имущество предпринимателей должно помочь восстановить Украину, считают в ЕС. Ранее европейские страны ввели санкции против главы «Роснефти» Игоря Сечина, основателя USM Holdings Алишера Усманова, акционера НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и главы «Северстали» Алексея Мордашова и других бизнесменов.

Источники рассказали Bloomberg, что инициатива находится «на очень ранней стадии» разработки, а решение по этому поводу ещё не принято.

Пресс-секретарь главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер в ответ на просьбу прокомментировать информацию заявил, что пока активы «только заморожены», а фон дер Ляйен не просила изучить этот вопрос.

В начале марта Евросоюз расширил санкции против российских бизнесменов. Тогда под ограничения попали 14 человек. Одной из причин в ЕС назвали их участие во встрече с российским президентом Владимиром Путиным — по мнению европейских чиновников, это «должно свидетельствовать об их вхождении в ближайшее окружение» главы государства.

Санкции против российских бизнесменов показывают «крах святости» частной собственности и бизнеса, а также опасность ведения там бизнеса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Россия 24 февраля начала проведение на Украине военной спецоперации, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. В связи с этим против России были введены новые санкции, в частности и в отношении российских бизнесменов. К примеру, так поступил Евросоюз, объяснив свое решение тем, что предприниматели участвовали во встрече с президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Санкции против некоторых российских бизнесменов также объявили США, Великобритания и ряд других стран.

Песков подчеркнул, что многие российские ведущие предприниматели являются и международными, поскольку их компании работают по всему миру. Поэтому меры «коллективного Запада», применяемые к ним, нельзя назвать ничем, кроме «бандитизма на государственном уровне», считает пресс-секретарь российского президента.

«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», — отметил Песков.