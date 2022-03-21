Мэр Риги назвал 9 Мая «праздником смерти»

«В Москве этот так называемый «праздник» превращается в праздник империализма. В то время, когда российские военные проливают кровь невинных людей на Украине, в Риге нет места для такого мероприятия», — заявил рижский градоначальник.

По словам Стакиса, отмечание 9 мая отныне будет оцениваться как «празднование смерти» и призвал не подавать в муниципалитет заявки по этому поводу. Он отметил, что торговля, общественное питание, оборудование для усиления звука и фейерверки будут запрещены в этот день. Кроме того, мэр Риги сказал, что весь мир чтит память павших во Второй мировой 8 мая.