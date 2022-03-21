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20 минут назад

Мэр Риги назвал 9 мая "праздником смерти" и призвал запретить его

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Мэр Риги Мартиньш Стакис раскритиковал традиционные мероприятия к 9 мая у памятника советским воинам в Пардаугаве. Об этом сообщает портал Delfi.

Мэр Риги назвал 9 Мая «праздником смерти»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В Москве этот так называемый «праздник» превращается в праздник империализма. В то время, когда российские военные проливают кровь невинных людей на Украине, в Риге нет места для такого мероприятия», — заявил рижский градоначальник.

По словам Стакиса, отмечание 9 мая отныне будет оцениваться как «празднование смерти» и призвал не подавать в муниципалитет заявки по этому поводу. Он отметил, что торговля, общественное питание, оборудование для усиления звука и фейерверки будут запрещены в этот день. Кроме того, мэр Риги сказал, что весь мир чтит память павших во Второй мировой 8 мая.

Ранее Министерство внутренних дел Латвии назвало «нежелательным» проведение марша ветеранов Латышского легиона СС в Риге в 2022 году в связи с событиями на Украине.

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