В США заявили о «значительной потере» из-за ошибки администрации Байдена

Саудовская Аравия планирует принимать юани в качестве оплаты за поставки нефти в Китай. Как пишет The Wall Street Journal, это еще одна потеря, и «потенциально значительная», за неумелое обращение администрации Джо Байдена со стратегически важным союзником.

Фото: Reuters Reuters

Детали возможных соглашений о торговле нефтью между Саудовской Аравией и Китаем пока неизвестны. Обе стороны годами пытались договориться, чтобы некоторые поставки нефти оплачивались в юанях.

По версии WSJ, это не обязательно должно произойти сейчас. Около 80 процентов мировых продаж нефти проходят в долларах США, юань не является свободно конвертируемым, какой должна быть резервная валюта, а валюта Саудовской Аравии, риял, привязана к доллару.

Однако последние шаги США могут побудить саудитов к частичному переходу на юани, отмечает газета. WSJ напомнила, что США прекратили поддержку войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене. Вашингтон снял с хуситов статус террористов и отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду.

Издание называет это «настоящей пощечиной в области безопасности». Также в Эр-Рияде недовольны планами США по возвращению к ядерной сделке с Ираном.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Саудовской Аравии ведут переговоры с Китаем о возможном использовании юаней вместо долларов при продаже саудовской нефти в КНР.

На фоне этих сообщений курс юаня начал расти и достиг отметки в 6,39 за доллар.

Директор Kekselias Inc. Виктор Син рассказал Bloomberg, что во время украинского кризиса многие суверенные государства начали осознавать, что обладание огромным количеством долларов лишь создает иллюзию стабильности.