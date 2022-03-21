В США заявили о «значительной потере» из-за ошибки администрации Байдена

Саудовская Аравия планирует принимать юани в качестве оплаты за поставки нефти в Китай. Как пишет The Wall Street Journal, это еще одна потеря, и «потенциально значительная», за неумелое обращение администрации Джо Байдена со стратегически важным союзником.
Детали возможных соглашений о торговле нефтью между Саудовской Аравией и Китаем пока неизвестны. Обе стороны годами пытались договориться, чтобы некоторые поставки нефти оплачивались в юанях.
По версии WSJ, это не обязательно должно произойти сейчас. Около 80 процентов мировых продаж нефти проходят в долларах США, юань не является свободно конвертируемым, какой должна быть резервная валюта, а валюта Саудовской Аравии, риял, привязана к доллару.
Однако последние шаги США могут побудить саудитов к частичному переходу на юани, отмечает газета. WSJ напомнила, что США прекратили поддержку войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене. Вашингтон снял с хуситов статус террористов и отложил запланированную продажу оружия Эр-Рияду.
Издание называет это «настоящей пощечиной в области безопасности». Также в Эр-Рияде недовольны планами США по возвращению к ядерной сделке с Ираном.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что власти Саудовской Аравии ведут переговоры с Китаем о возможном использовании юаней вместо долларов при продаже саудовской нефти в КНР.
На фоне этих сообщений курс юаня начал расти и достиг отметки в 6,39 за доллар.
Директор Kekselias Inc. Виктор Син рассказал Bloomberg, что во время украинского кризиса многие суверенные государства начали осознавать, что обладание огромным количеством долларов лишь создает иллюзию стабильности.
«В любой момент политическое решение может привести к тому, что этот долларовый резерв будет заморожен или арестован. Саудовская Аравия может предвидеть этот сдвиг, перевод части поставок на китайскую валюту увеличит их положительное сальдо торгового баланса в юанях и естественным образом сократит долларовые запасы», - объяснил эксперт.