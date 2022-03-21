Президент Украины Владимир Зеленский назвал Иерусалим подходящим местом для переговоров с Россией, в котором можно было бы «найти мир». Об этом пишет ТАСС.

По словам Зеленского, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается выступить посредником в организации переговоров Украины и России.

«Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир», - заявил он в видеообращении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

После начала специальной военной операции российская и украинские делегации провели три раунда переговоров. После личных встреч в Белоруссии было принято решение продолжать дискуссию по видеосвязи, однако стороны пока не смогли добиться согласования позиций по всем вопросам.