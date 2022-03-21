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42 минуты назад

Зеленский назвал подходящее место для «нахождения мира»

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Иерусалим подходящим местом для переговоров с Россией, в котором можно было бы «найти мир». Об этом пишет ТАСС.

По словам Зеленского, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается выступить посредником в организации переговоров Украины и России.

«Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир», - заявил он в видеообращении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.

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После начала специальной военной операции российская и украинские делегации провели три раунда переговоров. После личных встреч в Белоруссии было принято решение продолжать дискуссию по видеосвязи, однако стороны пока не смогли добиться согласования позиций по всем вопросам.

В свою очередь Владимир Зеленский в начале марта предложил президенту России сесть за стол переговоров, назвав себя при этом «соседом», а также «нормальным мужиком». Зеленский также заявлял, что настало время для встреч, переговоров и восстановления «территориальной целостности» Украины, и выражал мнение, что в случае неудачи может начаться третья мировая война.

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