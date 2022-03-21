В Польше пожаловались на санкции ЕС

"Реальной материальной поддержки [со стороны ЕС] нет. Есть разговоры. Есть некоторые обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем население и стараемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, у нас все еще есть эти санкции против Польши, которые являются политически мотивированными", - сказал он.