В Польше пожаловались на санкции ЕС

Евросоюз не оказывает реальной материальной поддержки Польше и сохраняет в отношении нее политически мотивированные санкции. Об этом заявил польский вице-премьер Петр Глиньский, интервью с которым в понедельник опубликовала газета The Daily Telegraph.
"Реальной материальной поддержки [со стороны ЕС] нет. Есть разговоры. Есть некоторые обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем население и стараемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, у нас все еще есть эти санкции против Польши, которые являются политически мотивированными", - сказал он.
Польский политик считает "не очень хорошей" идею создания армии Евросоюза.
"Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее, так что эти [разговоры о европейской армии] не стабилизируют ситуацию", - добавил он.
20 декабря 2017 года Еврокомиссия (ЕК) впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это решение было вызвано проведением польскими властями реформы судебной системы. Новые нормы вызвали в стране волну протестов, а также недовольство во многих европейских столицах и расследования со стороны ЕК. Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет.
В марте прошлого года Польша подала иск в Суд Европейского союза, пожаловавшись на несоответствие базовым договорам ЕС механизма связи между выделением средств из европейских фондов с принципом соблюдения верховенства права. По мнению польской стороны, такие решения не имеют правовой основы в договорах, представляют собой вмешательство в компетенции государств-членов и нарушают право Европейского союза, а выплата средств из бюджета ЕС должна зависеть только от выполнения объективных и конкретных условий, которые явно вытекают из положений закона.