СМИ: Си Цзиньпин остался на стороне России после разговора с Байденом

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина выявил «углубляющийся разрыв» между ними как в отношении украинского кризиса, так и претензий Китая на Тайвань. Об этом сообщает Politico.

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Телефонный разговор Байдена и Си состоялся 18 марта и продлился два часа.

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Как отмечает Politico, Байден не побудил главу КНР обязаться использовать китайское влияние, чтобы положить конец украинскому кризису, или «хотя бы использовать термин «вторжение». Вместо этого этот звонок спровоцировал обвинения в адрес США в разжигании кризиса, во вмешательстве в дела Тайваня и критику из-за угроз санкциями против Китая.

«Си отметил, что американо-китайские отношения еще не вышли из затруднительного положения, созданного предыдущей администрацией США, и вместо этого сталкиваются со все большими и большими проблемами», - подчеркивается в сообщении МИД Китая .

Высокопоставленный представитель администрации США заявил Politico, что в разговоре президент США Джо Байден «ясно дал понять последствия, которые наступят, если Китай окажет материальную поддержку России».

«[Но] президент не обращался к Китаю с конкретными просьбами, он излагал свою оценку ситуации, то, что, по его мнению, имеет смысл, и последствия определенных действий. Я думаю, что Китай будет принимать собственные решения», - отметил собеседник газеты.

По версии издания, сообщения китайского МИД свидетельствуют, что любые решения, которые Китай примет в отношении украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США. Вместо этого китайское правительство, «похоже, удваивает свою поддержку России».

«Что США должны сделать, так это серьезно задуматься о своей роли в украинском кризисе, взять на себя ответственность и предпринять практические действия для облегчения ситуации и решения проблемы, вместо того, чтобы продолжать подливать масла в огонь», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.