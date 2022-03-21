Властям Украины не стоит «мешкать» с признанием Крыма частью России. Об этом РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением», — заявил он.
При этом он отметил, что для жителей полуострова важнее, что их выбор в 2014 году был признан Россией.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в 2014 году референдума. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. После воссоединения Крыма с Россией власти Украины прекратили подачу воды на полуостров. Эти поставки по Северо-Крымскому каналу покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го на полуострове возник дефицит воды, и были введены ограничения.
С 24 февраля Россия проводит на Украине специальную операцию по демилитаризации страны, начатую в ответ на просьбу о помощи со стороны ЛНР и ДНР. Президент Владимир Путин, объявляя о начале операции, назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ масштабные санкции.