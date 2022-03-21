Властям Украины не стоит «мешкать» с признанием Крыма частью России. Об этом РИА Новости заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением», — заявил он.

При этом он отметил, что для жителей полуострова важнее, что их выбор в 2014 году был признан Россией.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в 2014 году референдума. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. После воссоединения Крыма с Россией власти Украины прекратили подачу воды на полуостров. Эти поставки по Северо-Крымскому каналу покрывали около 80-90% потребностей Крыма. В начале сентября 2020-го на полуострове возник дефицит воды, и были введены ограничения.