Украину призвали «не мешкать» с признанием Крыма

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал Украину «не мешкать» с признанием российского статуса полуострова. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, от этого зависит будущее государственности Украины.

«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой Украине, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем им не мешкать с этим решением», — заявил он.

Депутат добавил, что лично для жителей полуострова важно, что их выбор в 2014 году был признан Россией.