Зеленский заговорил о возможном начале третьей мировой войны

В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили, что 21 марта продолжатся переговоры с Россией, сообщает «РЕН ТВ».
Они должны начаться утром.
«Да, конечно. Утром. Следующий раунд», — заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, на прошлых переговорах делегации вели «крайне интенсивную работу».
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс... чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Если эти попытки провалятся, это будет означать, что это Третья мировая война», — заявил Зеленский.
Первые переговоры российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля. Затем в марте состоялись две очных встречи, которые перешли в видеоформат.
Как считает Подоляк, переговоры представителей России и Украины могут продлиться еще несколько недель.