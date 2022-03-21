Зеленский заговорил о возможном начале третьей мировой войны

«Если есть хотя бы один процент остановить эту войну, я думаю, что мы должны использовать этот шанс... чтобы иметь возможность вести переговоры, возможность говорить с Путиным. Если эти попытки провалятся, это будет означать, что это Третья мировая война», — заявил Зеленский.