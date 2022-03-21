Польша пожаловалась на санкции Евросоюза

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский в беседе с The Daily Telegraph пожаловался на санкции Евросоюза (ЕС).

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По его словам, Польша, несмотря на помощь украинским беженцам, по-прежнему находится под санкциями ЕС, который обвиняет власти страны в нарушении демократических прав. Он также заявил, что Варшава не получает от Европейского союза реальной материальной поддержки.

«Даются обещания. Но мы тратим наши деньги. Мы организуем наших людей, и мы пытаемся сделать все возможное в этой ситуации. А с другой стороны, санкции против Польши, имеющие политическую подоплеку, продолжают действовать», — сказал он.

По его мнению, страны ЕС не захотят сражаться в случае потенциального расширения конфликта.

«Потому что даже если у вас есть оружие, технологии, вы можете быть очень слабыми, если не способны пожертвовать своей жизнью, защитить свои ценности, свою семью, свой народ», — сказал он.

Также Глиньский раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии. По его мнению, это может дестабилизировать континент.

«Я предпочитаю НАТО. На мой взгляд, роль США и Великобритании важнее», — сказал он.