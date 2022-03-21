Зеленского уличили в фейках

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед кнессетом Израиля, заявил, что российской армией был разрушен Бабий Яр. Однако, как пишет телеграм-канал «Война с фейками» данное заявление не имеет отношение к действительности.

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«Народ Израиля, ты видел, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру, где похоронены более 100 тысяч жертв Холокоста», – сказал в обращении Владимир Зеленский.

Телеграм-канал «Война с фейками» пишет, что данное заявление не более, чем фейк. Российская армия действительно атаковала телевышку Киева недалеко от Бабьего Яра, однако сам мемориал Холокоста задет не был.

В этом ранее убедился израильский журналист Рон Бен Ишай. Он обследовал всю территорию и сообщил изданию YNet, что комплекс не пострадал. Журналист также сделал несколько фотографий на фоне «Меноры в Бабьем Яру» и памятника «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской Армии, расстрелянным немецкими фашистами».