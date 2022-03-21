СМИ назвали катастрофическую для США ошибку Байдена

Переговоры Саудовской Аравии с Китаем о продаже нефти за юани, а не доллары, являются очередной «потенциально значительной потерей», которую могут понести США по причине пренебрежительного отношения администрации президента Джо Байдена к стратегически важному союзнику, пишет The Wall Street Journal.

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С 1974 года Саудовская Аравия обязалась вести торговлю нефтью исключительно в долларах в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Однако действующая администрация регулярно нарушала договоренности, что не могло не вызвать недовольство саудовцев. В качестве примеров таких нарушений называется прекращение поддержки войны Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, снятие с них статуса террористов, а также решение отложить запланированную продажу оружия Эр-Рияду.

По данным издания, это стало настоящей пощечиной в области безопасности, и ситуацию удалось урегулировать только в конце 2021 года. При этом Эр-Рияд «в ужасе» наблюдает за новой сделкой, которую Байден согласовывает по иранской ядерной программе.

На этом фоне Саудовская Аравия пересматривает свои позиции, поскольку пришла к выводу, что надеяться на американские власти не стоит. Кронпринц ответил отказом на призывы президента США увеличить добычу нефти, и даже отказался принять телефонный звонок Джо Байдена.