Много жертв: Корабль затонул у Новой Зеландии

Во время крушения рыболовного судна у берегов Новой Зеландии погибли три человека. Еще пять человек удалось спасти, в настоящее время они находятся в больнице, сообщает NZ Herald.

Фото: Reuters Reuters

Кроме того, отмечается, что двое человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время идет их поиск с помощью полиции, спасательных вертолетов, сил обороны страны и других рыболовных судов.

Кстати, есть предположение, что ЧП с кораблем произошло из-за резкого ухудшения погодных условий.