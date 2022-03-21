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25 минут назад

Корабль затонул у Новой Зеландии, много жертв

Свободная прессаСвободная пресса

Во время крушения рыболовного судна у берегов Новой Зеландии погибли три человека. Еще пять человек удалось спасти, в настоящее время они находятся в больнице, сообщает NZ Herald.

Много жертв: Корабль затонул у Новой Зеландии
Фото: ReutersReuters

Кроме того, отмечается, что двое человек числятся пропавшими без вести. В настоящее время идет их поиск с помощью полиции, спасательных вертолетов, сил обороны страны и других рыболовных судов.

Кстати, есть предположение, что ЧП с кораблем произошло из-за резкого ухудшения погодных условий.

Ранее "Свободная пресс" сообщала о смертельном происшествии в Бельгии. Там автомобиль въехал в толпу людей во время карнавала. В результате погибли четыре человека, еще семь получили серьёзные ранения.

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