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59 минут назад

В США назвали условие для отмены санкций против России

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Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он сообщил об этом в интервью CBS, его слова приводит ТАСС.

Вашингтон назвал условие для отмены санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое, что РФ должна сделать для отмены санкций США — остановить спецоперацию на Украине, отметил Сингх.

Ранее российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

В мире,Далип Сингх,Владимир Путин,Администрация США,
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