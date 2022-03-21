Вашингтон назвал условие для отмены санкций против России

Заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх назвал условие для отмены санкций США против России. Он сообщил об этом в интервью CBS, его слова приводит ТАСС.

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Первое, что РФ должна сделать для отмены санкций США — остановить спецоперацию на Украине, отметил Сингх.

Ранее российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.