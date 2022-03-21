В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

Санкции против России сочли «коллективной болью для всех»

Lenta.ruLenta.ru

Президент торгово-экономического совета СШАКуба Джон Кавулич счел санкции против России «коллективной болью для всех» сторон. Он заявил об этом в интервью «Известиям».

Санкции против России сочли «коллективной болью для всех»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом, по его словам, Запад не будет снимать ограничения против Москвы даже после окончания спецоперации на территории Украины.

Кавулич предположил, что замороженные валютные счета России вряд ли когда-то ей вернутся, поскольку, скорее всего, будут отданы Украине и соседним странам, принявшим украинских беженцев. Он также сравнил антироссийские ограничения с рестрикциями, под которыми живет Куба.

«Санкции против России являются гораздо более всеобъемлющими, чем санкции против Кубы. Основное отличие сегодня заключается в том, что у Российской Федерации имеется более глубокий "резервуар" для поглощения санкций и она не страдает от наличия коммерческих, экономических и политических ограничений, которые тормозят процветание правительства, контролируемого Коммунистической партией, не желающей поддерживать устойчивый частный сектор», — объяснил президент совета.

Санкции выжимают все соки в первую очередь из тех, кто их применяет, а не из тех, против кого они вводятся, высказал мнение Кавулич.

Ранее в марте российское руководство осудило западные санкции, а президент России Владимир Путин заявил, что они бьют также по самим американцам и европейцам и наносят серьезный удар всей мировой экономике. При этом Соединенные Штаты заявили, что не станут сдерживаться и готовы ввести новые меры против Москвы.

В мире,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители