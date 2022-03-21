На Украине пригрозили белорусским солдатам уничтожением

Вооруженные силы Украины будут уничтожать абсолютно всех солдат белорусской армии, которые пересекут госграницу страны, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление украинского секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

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По его словам, президент России Владимир Путин принуждает белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в военной операции на территории Украины, однако в Минске понимают, что это может закончиться крахом для страны.

Как отметил Данилов, Москва, используя белорусскую военную инфраструктуру в своих целях, стремится еще сильнее втянуть Белоруссию в конфликт.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у стран Запада не получится втянуть Минск в конфликт на Украине. По его словам, американцы совместно со своими партнерами толкают Минск к этому конфликту.