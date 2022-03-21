США могут расширить санкции против России

"Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, [но] применить их в отношении большего количества целей. <...> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались", - сказал Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.