США могут расширить санкции против России

Соединенные Штаты могут расширить введенные против России санкции, включив в них больше банков и незатронутых секторов российской экономики, связанных особенно с энергоносителями. Об этом сообщил заместитель директора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх в интервью телекомпании CBS, которое транслировалось в воскресенье.
Его спросили, какие рестрикции Вашингтон еще может ввести против Москвы в связи с ситуацией на Украине.
"Мы можем расширить наши санкции. Принять [дополнительные ограничительные] меры, ввести санкции, которые мы уже применяли, [но] применить их в отношении большего количества целей. <...> Больше банков, больше секторов, которых мы еще не касались", - сказал Сингх, являющийся также заместителем помощника президента по национальной безопасности, курирующим вопросы мировой экономики.
Он пояснил, что ограничения могут коснуться "стратегически важных направлений российской экономики".
"В основном речь идет о нефти и газе, но есть и другие сектора. Я не хочу их конкретизировать, но думаю, что [президент РФ Владимир] Путин знает, о чем речь", - утверждал заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.
США не будут публично заявлять о том, какие последствия ждут КНР в случае поддержки РФ по Украине, Пекин о них знает - Белый дом.
Первое, что РФ должна сделать для отмены санкций США - остановить военную операцию на Украине, считает Белый дом.