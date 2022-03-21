Эстония опровергла передачу Украине комплексов Javelin

Эстония отправила на Украину не свои противотанковые ракетные комплексы Javelin, а лишь боеприпасы к ним. Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем, комментируя появившиеся в СМИ утверждения о передаче Украине всего противотанкового оружия страны, передает портал Delfi.

«Это заведомая ложь. (...) Мы объяснили, что в случае с «Джавелинами» мы отправили только боеприпасы. Ни один комплекс не был отправлен», — заявил Херем.

Министр добавил, что противотанковых боеприпасов у Эстонии все еще больше, чем общее количество танков и боевых машин в Западном военном округе России.

Ранее Литва поставила Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Разрешение на поставку американского вооружения Украине дали США. Глава украинского Минобороны Алексей Резников, выражая благодарность, заявил о «многовековой дружбе и крепкой поддержке» литовского и украинского народов.