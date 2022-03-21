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10 минут назад

В США нашли способ создать бесполетную зону над Украиной

Елена Прошина

Бесполетную зону над Украиной можно создать с помощью наземных систем противовоздушной обороны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на американского политика-республиканца, сенатора США от штата Кентукки Митча Макконнелла.

В США нашли способ создать бесполетную зону над Украиной
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это можно создать с помощью систем вооружений — наземных систем противовоздушной обороны, которые дадут Киеву шанс во время сражения контролировать воздушное пространство.

В этом случае Украина будет сбивать самолеты и другие средства, которые пытаются контролировать воздушное пространство. Макконнелл отметил, что конгресс США должен предоставить больше военной помощи Украине при необходимости.

«Если им нужно больше, мы должны дать им больше», — считает сенатор.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские военные не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Он напомнил, что президент США Джо Байден «ясно дал понять», что Соединенные Штаты не будут вовлечены в конфликт на Украине.

Также глава военного ведомства подчеркнул, что установление бесполетной зоны над украинской территорией, о чем неоднократно просил Киев, означало бы прямое вовлечение США в происходящее.

В мире,Армия,Ллойд Остин,Митч Макконнелл,Джозеф Байден,Пентагон,
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