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29 минут назад

Вице-премьер Украины заявила, что ВСУ не сложат оружие в Мариуполе

ТАССТАССиещё 1

Украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город. Об этом в понедельник заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

"Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне", - сказала она изданию "Украинская правда".

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В воскресенье начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ рекомендуют националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь.

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