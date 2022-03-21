Украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город. Об этом в понедельник заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
"Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне", - сказала она изданию "Украинская правда".
В воскресенье начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВС РФ рекомендуют националистам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь.